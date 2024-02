COLLECTE DE DÉCHETS AVEC OCEAN PROTECTION Palavas-les-Flots, dimanche 25 février 2024.

COLLECTE DE DÉCHETS AVEC OCEAN PROTECTION Palavas-les-Flots Hérault

À partir de 10h Collecte de déchets avec Ocean Protection Plage de l’Hôtel de Ville Plus d’infos au 07 67 83 26 46 ou sur https://www.facebook.com/oceanprotectionfrance?locale=fr_FR

À partir de 10h Collecte de déchets avec Ocean Protection Plage de l’Hôtel de Ville Plus d’infos au 07 67 83 26 46 ou sur https://www.facebook.com/oceanprotectionfrance?locale=fr_FR

Toute l’équipe d’Océan Protection France vous propose une collecte de déchets !

Entre amis, en couple, en famille ou en solo, adhérents ou non adhérents, tout le monde peut nous rejoindre pour cet événement utile pour la Méditerranée et la planète ! Chaque personne, chaque action et chaque geste comptent.

Le matériel de collecte sera fourni par les organisateurs.

Accueil à partir de 10h15 devant notre drapeau sur la plage en face de la mairie.

Un café/thé de bienvenue vous sera offert sur fond de musique Funky. Partage d’un café, pensez à l’ecocup !

Échanges avec nos bénévoles.

10h30 Briefing

– Points clés & présentation de l’association

– Organisation du ramassage

– Mini séquence sport pour un échauffement express collectif convivial et adapté à tous !

– 10h45 Début du ramassage

– 11h45/12h00 Retour du ramassage

– Tri Collectif des déchets

– 12h30 Photo de groupe .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:30:00

fin : 2024-02-25 12:30:00

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement COLLECTE DE DÉCHETS AVEC OCEAN PROTECTION Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-02-09 par OT PALAVAS-LES-FLOTS