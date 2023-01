Collecte de croquettes Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé

Collecte de croquettes Quimperlé, 4 février 2023, Quimperlé . Collecte de croquettes 201 Rue de Pont-Aven Centre E. Leclerc Quimperlé Finistère Centre E. Leclerc 201 Rue de Pont-Aven

2023-02-04 09:00:00 – 2023-02-04 18:00:00

Centre E. Leclerc 201 Rue de Pont-Aven

Quimperlé

Finistère Collecte de croquettes, litières et pâtées pour chats au profit des chats pris en charge par l’association Chats Sans Toi Quimperlé.

Bénévoles bienvenus pour tenir le stand durant la journée.

Merci pour eux chatssanstoi29300@gmail.com +33 6 52 60 50 91 Centre E. Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Centre E. Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Ville Quimperlé lieuville Centre E. Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Collecte de croquettes Quimperlé 2023-02-04 was last modified: by Collecte de croquettes Quimperlé Quimperlé 4 février 2023 201 Rue de Pont-Aven Centre E. Leclerc Quimperlé Finistère finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère