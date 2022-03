Collecte de croquettes Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Collecte de croquettes Quimperlé, 23 avril 2022, Quimperlé. Collecte de croquettes Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Leclerc 201 Rue de Pont-Aven

Quimperlé Finistère Quimperlé Retrouvez l’association Chats Sans Toi de Quimperlé pour une journée collecte de croquettes au profit des chats pris en charge. Les dons matériels sont aussi acceptés (coussins, jouets…). Toute personne volontaire pour aider à tenir le stand durant la journée est bienvenue.

Merci pour les chats ! chatssanstoi29300@gmail.com +33 6 52 60 50 91 Retrouvez l’association Chats Sans Toi de Quimperlé pour une journée collecte de croquettes au profit des chats pris en charge. Les dons matériels sont aussi acceptés (coussins, jouets…). Toute personne volontaire pour aider à tenir le stand durant la journée est bienvenue.

Merci pour les chats ! Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Ville Quimperlé lieuville Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Collecte de croquettes Quimperlé 2022-04-23 was last modified: by Collecte de croquettes Quimperlé Quimperlé 23 avril 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère