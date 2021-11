Chantepie Leroy Merlin Chantepie, Ille-et-Vilaine Collecte conviviale de déchets Leroy Merlin Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Leroy Merlin, le dimanche 28 novembre à 15:00

Composés de Cantepiens et Cantepiennes, le collectif _P’tit réflexe cantepien_ recherche des personnes pour les aider à rendre notre charmante commune encore plus propre qu’elle ne l’est ! Pas besoin de faire compliqué: de la bonne volonté, des gants, des sacs poubelle, l’envie de se rencontrer et, pour clôturer l’effort, un verre d’amitié « masqué » ! **Prochain rendez-vous : dimanche 28 novembre à 15h devant le magasin Leroy Merlin.**

Ouvert à tous

avec le collectif P’tit réflexe cantepien Leroy Merlin 18 allée de guerlédan chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T17:00:00

