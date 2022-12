Collecte au profit d’une association de Douarnenez Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

2023-01-16 09:00:00 – 2023-01-26 18:00:00

Finistère Poullan-sur-Mer Organisée par les étudiantes Terminale Bac Pro SAPAT :

Jouets, peluches, vêtements, matériels de literie, produits d’hygiène (non utilisés), alimentation

Lundi 16 janvier 9h-18h, jeudi 19 janvier 9h-18h, mardi 24 janvier 9h-18h, jeudi 26 janvier 9h-18h +33 2 98 74 04 01 MFR 2 route de Park Ar Ménez Poullan-sur-Mer

