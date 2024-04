Collecte au profit de la S.P.A 24 La Cavaille Bergerac, samedi 6 avril 2024.

Collecte au profit de la S.P.A 24 La Cavaille Bergerac Dordogne

La S.P.A 24 de Bergerac organise une collecte pour faire face aux nombreux abandons de chiens et de chats.

Les besoins prioritaires sont litière pour chat, croquettes chats et chiens toutes tailles, sachets fraîcheurs, pâtée chats et chiens, produits d’entretien (éponges, sol, sacs poubelle).

La S.P.A 24 de Bergerac organise une collecte pour faire face aux nombreux abandons de chiens et de chats.

Les besoins prioritaires sont litière pour chat, croquettes chats et chiens toutes tailles, sachets fraîcheurs, pâtée chats et chiens, produits d’entretien (éponges, sol, sacs poubelle). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

La Cavaille E.Leclerc

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Collecte au profit de la S.P.A 24 Bergerac a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides