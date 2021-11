Escalquens Maison de la solidarité Escalquens, Haute-Garonne Collecte alimentaire Maison de la solidarité Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Collecte alimentaire Maison de la solidarité, 29 novembre 2021, Escalquens. Collecte alimentaire

du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre à Maison de la solidarité

Le CCAS organise une **collecte alimentaire** au profit de la **Banque Alimentaire de Toulouse du 29/11 au 03/12.** Vous pouvez déposer vos dons **du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h à la Maison de la solidarité** (rdc du bâtiment de l’Oustal). Nature des dons: denrées non périssables, produits d’hygiène et d’entretien. _Merci pour votre soutien!_ Collecte alimentaire au profit de la Banque Alimentaire de Toulouse Maison de la solidarité Place François Mitterrand Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T08:30:00 2021-11-29T12:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T08:30:00 2021-11-30T12:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T08:30:00 2021-12-02T12:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T08:30:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de la solidarité Adresse Place François Mitterrand Escalquens Ville Escalquens lieuville Maison de la solidarité Escalquens