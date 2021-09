Cachan Simply Market Cachan, Val-de-Marne Collecte alimentaire de l’épicerie solidaire Simply Market Cachan Catégories d’évènement: Cachan

L’épicerie solidaire organise une collecte alimentaire —————————————————— ### Samedi 25 toute la journée L’épicerie solidaire organise une collecte alimentaire le samedi toute la journée au Simply Market de Cachan. Si vous souhaitez aider et participer à l’organisation de cette journée, inscrivez-vous auprès de Catherine au 06.83.42.99.86. Nous avons besoin principalement des produits suivants : pâtes, riz, conserves de légumes et de poissons, gâteaux et tablettes de chocolat au lait. ?

Simply Market 24 Rue Couste 94230 Cachan

