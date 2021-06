Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Collecte alimentaire de l’épicerie solidaire La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Collecte alimentaire de l’épicerie solidaire La Maison des solidarités, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Arcueil. Collecte alimentaire de l’épicerie solidaire

du jeudi 1 juillet au vendredi 2 juillet à La Maison des solidarités

L’épicerie solidaire organise une collecte alimentaire —————————————————— ### Le jeudi 01/07 de 14h à 20h et le vendredi 02/07 de 14h à 19h. Nous avons besoin principalement des produits suivants : pâtes, riz, conserves de légumes et de poissons, gâteaux et tablettes de chocolat au lait. ? Venez déposer vos dons devant la fenêtre de l’épicerie au 102 rue Marius Sidobre, à Arcueil ! Merci à tou.t.e.s ☀️

Proposé par l’épicerie solidaire La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2021-07-01T14:00:00 2021-07-01T20:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T19:00:00

