Collecte alimentaire au Monoprix de la Vache Noire ————————————————– ### Vendredi 26 et samedi 27 L’épicerie solidaire organise une collecte alimentaire le vendredi et le samedi toute la journée. Si vous avez quelques heures à consacrer à l’organisation de cette journée, inscrivez-vous auprès de Catherine au 06.83.42.99.86. Vous pouvez aussi participer en achetant les produits dont l’épicerie a besoin (pâtes, riz, conserves de légumes…) Nous récupérons les denrées sur place. Rendez-vous au Monoprix de la Vache Noire !

