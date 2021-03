Collectage de photos de costume de paludiers Bourg de Batz 44740 Batz sur mer, 16 mars 2021-16 mars 2021, Batz sur mer.

Collectage de photos de costume de paludiers

du mardi 16 mars au lundi 5 avril à Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

**Démarche de collectage : à vos tiroirs !** Jusqu’au 5 avril, le Cercle Celtique des Paludiers de Batz-sur-Mer va centraliser le collectage de photos anciennes pour découvrir les trésors qui dorment au fond des albums de famille, des armoires ou greniers. Le but : collecter le plus possible de photos anciennes, des portraits ou photos de groupes en noir et blanc (1870-1930), où figurent des tenues traditionnelles paludières. Les photos devront être originales (pas de copie, pas de carte postale) en format papier ou même sur des plaques de verre. Elles seront scannées par le Musée des Marais Salants pour l’exposition et restituées ensuite. Le collectage s’effectuera jusqu’au 5 avril, afin de les trier ensuite et sélectionner les 20 silhouettes pour la réalisation des affiches. Un travail graphique de modernisation, colorisation ou texturisation sera réalisé sur ces photos anciennes par le graphiste de Kenleur. **Pour faire parvenir vos photos, veuillez contacter :** **Bernadette RIVALANT : bernadette.rivalant@hotmail.fr** **ou 02 40 42 37 70 (veuillez laisser un message sur le répondeur avec vos coordonnées)** **Exposition XXL en plein air sur les costumes paludiers, pour la saison estivale à venir.** Ce projet inédit mêle d’une manière originale histoire et art contemporain. À partir de photos collectées auprès de particuliers et de collectionneurs par le Cercle Celtique des Paludiers ainsi que celles du fonds documentaire mis à disposition par le Musée des Marais Salants, une vingtaine d’affiches de 3 à 8 mètres de haut seront réalisées par Kenleur, pour exposer les tenues traditionnelles locales, et plus particulièrement paludières, sur les murs de la ville et les façades de maisons, façon street-art.

Public

Démarche de collectage : à vos tiroirs ! Jusqu’au 5 avril, le Cercle Celtique des Paludiers de Batz-sur-Mer va centraliser le collectage de photos anciennes pour découvrir les trésors qui dorm…

Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T19:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T19:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T09:00:00 2021-03-21T19:00:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T19:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T19:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T19:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T19:00:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T19:00:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T19:00:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T19:00:00;2021-04-01T09:00:00 2021-04-01T19:00:00;2021-04-02T09:00:00 2021-04-02T19:00:00;2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T19:00:00;2021-04-04T09:00:00 2021-04-04T19:00:00;2021-04-05T09:00:00 2021-04-05T19:00:00