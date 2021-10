Paris Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Collateral Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection-débat proposée dans le cadre de la première édition du Festival Close-Up : Ville, Architecture et Paysage au cinéma, qui se tiendra à Paris et en Région Île-de-France, du 13 au 19 octobre 2021. « Close-Up » invite à un voyage dans la Ville, l’Architecture et le Paysage dans le prisme du Septième art. À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, entre deux séances accompagnées de rencontres et de débats, une table ronde réunira de nombreuses personnalités, sur le thème du cinéma, vecteur de sensibilisation à la culture urbaine et architecturale. Séance présentée par Thierry Jousse, ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, cinéaste _(Les Invisibles, Je suis un No Man’s Land_…), auteur de plusieurs livres sur le cinéma (_John Cassavetes, David Lynch, Wong Car-wai_…), contributeur au site Blow up, animateur d’un Ciné-Club à l’Arlequin, animateur-producteur des émissions Ciné Tempo et Retour de Plage sur France Musique.

