Collages Bizarres #2 Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Collages Bizarres #2 Bar à Bulles Paris, 3 octobre 2023, Paris. Le mardi 03 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Entrée libre L’expo Collages Bizarres revient chez nous pour une 2e édition, du 3 au 10 octobre ! Rachel vous proposera une nouvelle série de créations issue de Collages Bizarres qui est un work in progress permanent. Cette partie d’exposition se veut plus organique, brutaliste. Les empires en ruine crient au secours nous invitant à entrer dans un ailleurs mystérieux, fait de force brute et de poésie. Le 3 octobre, lors du vernissage, venez découvrir le stand de sa marque DIRTY ENDS. Vous y trouvez de nombreuses impressions d’art : collages issus de l’exposition, sérigraphies, photographies, stickers & goodies originaux… Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/collages-bizarres-2/ https://fb.me/e/Gdxku1rQ https://fb.me/e/Gdxku1rQ

La Machine du Moulin Rouge Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bar à Bulles Adresse 4 cité Véron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bar à Bulles Paris latitude longitude 48.8845619926623,2.33216003623426

Bar à Bulles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/