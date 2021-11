Paris Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Paris Collages au Paradol ! Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collages au Paradol ! Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris, 3 décembre 2021, Paris. Collages au Paradol !

du vendredi 3 décembre au vendredi 7 janvier 2022 à Le Paradol. Café culturel 2, rue Prévost-Paradol 75014 Paris

Collages au Paradol ! ——————— Exposition des collages des ateliers de Beate Kennel, du CSC Noguès. Venez découvrir les productions et les techniques des artistes collagistes ! Des idées cadeaux pour la fin d’année aussi !

ENTREE LIBRE

Exposition des collages de l’atelier de Beate Kennel, du CSC Noguès. Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Le Paradol. Café culturel 2, rue Prévost-Paradol Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T17:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T13:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T14:30:00;2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T13:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T13:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T17:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T17:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Adresse Le Paradol. Café culturel 2, rue Prévost-Paradol Ville Paris lieuville Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Paris