Collage papiers et mots pour exprimer sa créativité Assais-les-Jumeaux, dimanche 11 février 2024.

Collage papiers et mots pour exprimer sa créativité Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11

Notre association invite chacun de vous à un atelier/goûter, un dimanche après-midi par mois. L’occasion de se rencontrer, se raconter et échanger. Les ateliers/goûters sont gratuits et ouverts à tous, petits et grands, habitants de la commune ou non. Le principe : un temps partagé sur un thème avec une réalisation collective ou individuelle, suivi d’une collation offerte (boisson et pâtisserie faites maison). Ecrire une lettre ou un message à partir de mots, collage, images, symboles Ces ateliers auront lieu au chaud. Les ateliers sont ouverts à tous, entre 16 h et 18 h, pour le temps que vous souhaitez.Rendez-vous au 2 lieu dit Migny, à Assais-les-Jumeaux pour les animations qui ont lieu aux mois de février et mars. Retrouvez le programme complet dans les images.

2 Lieu-dit Migny

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine maisondevillage79@gmail.com



