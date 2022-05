Collage des danses traditionnelles des Balkans Hôtel de ville Paris, 15 mai 2022, .

Collage des danses traditionnelles des Balkans

du dimanche 15 mai au dimanche 29 mai à Hôtel de ville Paris

Nous sommes une association culturelle de danses et chants traditionnels serbes créés en 2004 et notre but et de partager et de faire perdurer la culture serbe en France ed dans le monde a travers des danses et des chants provenant des regions des Balkans.

entree libre

Un voyage à travers les chants et les danses des Balkans.

Hôtel de ville Paris Pl. de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris Quartier Saint-Merri Paris



2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T23:59:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T23:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T23:00:00