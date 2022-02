Collaborathon : Venez inventer vos futures actions RSE sur l’orientation des jeunes et l’insertion des jeunes professionnels SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

SQY Cub, le mardi 29 mars à 09:00

A travers un atelier d’intelligence collective, les entreprises sont invitées à échanger sur des enjeux et leurs bonnes pratiques, et à découvrir des solutions activables sur le territoire. Accompagnés par un facilitateur, les entreprises sont guidées pour faire émerger des actions. L’occasion de ressortir avec de multiples idées et un plan d’actions clair.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par l’agence MakeSense et Flora Toutée, SQY SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T12:00:00

