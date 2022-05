COLLABORATE TOUR 2022 : CENTRE-VAL DE LOIRE – TOURS Ibis Styles Tours Centre, 3 mai 2022, Tours.

COLLABORATE TOUR 2022 : CENTRE-VAL DE LOIRE – TOURS

Ibis Styles Tours Centre, le mardi 3 mai à 08:45

Vous souhaitez rester compétitif et soutenir votre production en local ? La robotique collaborative est faite pour vous ! Destinée aux entreprises de toutes tailles, mais surtout aux TPE et PME, elle permet de répondre rapidement et efficacement à vos besoins, de diminuer la pénibilité au travail et d’accroître visiblement votre productivité. Dans le cadre de la Collaborate Tour 2022, en collaboration avec le distributeur HMI-MBS dans le Centre-Val de Loire, l’événement va vous faire découvrir de manière concrète les différents modèles de cobots et leurs nombreux bénéfices. PROGRAMME : 08h45 Accueil des participants 09h – 09h45 Introduction à la cobotique 09h45 – 10h Pause 10h – 11h Présentation UR+ et de l’application de ponçage Robotiq 11h – 11h30 Vidéo de cas concrets de diverses applications cobotiques 11h30 – 12h Atelier pratique 12h – 12h30 Questions – Réponses Plus d’infos : [[https://events.universal-robots.com/semea/live-events/tours-maintenir-la-production-en-local/](https://events.universal-robots.com/semea/live-events/tours-maintenir-la-production-en-local/)](https://events.universal-robots.com/semea/live-events/tours-maintenir-la-production-en-local/)

Gratuit

La robotique collaborative fait étape dans votre région !

Ibis Styles Tours Centre 4 Place de la Liberté 37000 Tours Tours Sanitas Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T08:45:00 2022-05-03T12:30:00