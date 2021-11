Paris SUPERSONIC île de France, Paris Colision • Untitled With Drums • Antigone Project SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Colision • Untitled With Drums • Antigone Project SUPERSONIC, 18 décembre 2021, Paris.

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! COLISION (Heavy Shoegaze – Bordeaux, FR) Deux ans après le charme ravageur de Healing Is Not Linear, Colision s’apprête à sortir la tête de l’eau. En avant pour trois nouveaux titres annonciateurs d’une mue progressive pour le quatuor bordelais, qui y trouve la lumière sans omettre de doper son grungegaze au post hardcore. Les 3 influences : Nothing / Deftones / Narrow Head – https://youtu.be/bYT29piFXRw UNTITLED WITH DRUMS (Shoegaze / Alt. Rock – Araki Records / Seeing Red Records – Clermont-Ferrand, FR) Formé en 2014, Untitled With Drums propose un genre singulier de rock alternatif mêlant des sonorités noise tout droit venues des 90’s et des ambiances plus modernes empruntées au post-rock. Avec son 1er album, “Hollow”, sorti le 6 mars 2020, le groupe a affiné ses compositions et élargi sa palette sonore, approfondissant le travail amorcé sur “S/T W/D” (1er EP, 2017). Les 3 influences : Failure, Slint, Shipping News – https://youtu.be/s_j1wd7sLa0 ANTIGONE PROJECT Infos à venir Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

