Dimanche 5 Décembre @ La Cave à Rock Ouverture de la cantine à 19h30

Post:Scriptum et Growing Older présentent : Dimanche 5 Décembre @ La Cave à Rock Ouverture de la cantine à 19h30 Début des concerts à 20h30 Prix Libre mais participation nécessaire. Colision (Bordeaux) – Grunge/Indie [https://linktr.ee/COLISION_](https://linktr.ee/COLISION_) Ils viennent de Bordeaux et pourtant vous allez les adorer ! Ils jouent un grunge ambiant qui fait penser à Nothing ou parfois même à du vieux Title Fight quand ils décident de sortir la disto. Ils ont sorti un EP hyper cool en Mai, même qu’il a été masterisé par ce bon vieil Alan Douches, l’homme aux milliers de releases (checkez le CV, pour la culture) IRE (Toulouse) – Emo Punk [[https://irelegroupe.bandcamp.com/](https://irelegroupe.bandcamp.com/)](https://irelegroupe.bandcamp.com/) Trio qui vient de la ville rôse, IRE est né des cendres de Birdie Steptoe. Du super emo punk chanté en français avec toutes les influences qui vont bien. Catchy comme il faut, on kiffe !

Prix libre

La Cave à Rock 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse

2021-12-05T19:30:00 2021-12-05T23:30:00

