COLISION + AVENOIR L’intermediaire, 3 décembre 2021, Marseille.

Fuzzy Things est ravi de vous retrouver à l’Intermédiaire Marseille avec la fine fleur du Rock. – COLISION (Grunge gaze from Bordeaux) En tournée hivernale pour défendre leur nouvel EP “Lost Ghosts Vol I. Colision viendra délivrer son rock sauvage et triste. Ecouter: [https://www.deezer.com/fr/artist/61058652](https://www.deezer.com/fr/artist/61058652) Voir: [https://www.youtube.com/channel/UCu3P36sYyO8DyEbav76A6RQ](https://www.youtube.com/channel/UCu3P36sYyO8DyEbav76A6RQ) Découvrir: [https://www.facebook.com/cccolisionnn](https://www.facebook.com/cccolisionnn) – AVENOIR (Grunge Indisco from Marseille) Projet naissant de Sasha V, et de Léo et Charles de Technopolice, Avenoir mélange des sonorités mélancoliques et brut, entre balade et footing oniriques, grunge indie punk mystique. Découvrir: [https://www.facebook.com/avenooirband](https://www.facebook.com/avenooirband)

Prix libre

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T23:59:00