GOTHIQUES D’AMIENS / NICE COLISEUM Amiens Catégorie d’Évènement: Amiens GOTHIQUES D’AMIENS / NICE COLISEUM Amiens, 12 janvier 2024, Amiens. GOTHIQUES D’AMIENS / NICE COLISEUM AMIENS – AMIENS SYNERGLACE LIGUE MAGNUS 2023/2024

Tarif : 9.80 – 17.80 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:15 Réservez votre billet ici COLISEUM RUE CAUMARTIN 80000 Amiens 80 Détails Catégorie d’Évènement: Amiens Autres Code postal 80000 Lieu COLISEUM Adresse RUE CAUMARTIN Ville Amiens Departement 80 Lieu Ville COLISEUM Amiens Latitude 49.895078 Longitude 2.288986 latitude longitude 49.895078;2.288986

COLISEUM Amiens 80 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/