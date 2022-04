COLIS PIÉGÉ Toulouse, 17 mars 2022, Toulouse.

COLIS PIÉGÉ LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

2022-03-17 – 2022-03-17 LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier

Toulouse Haute-Garonne

21 EUR Réunis chez Sarah et Bernard pour leur traditionnel “Noël des copains”, l’ouverture des paquets ne se passera pas comme prévu. Un cadeau surprise inattendu va inverser l’humeur de la soirée, jusqu’à la faire totalement déraper.

Ce “colis piégé” fera voler en éclats leur belle amitié de 30 ans. L’heure n’étant plus à la fête mais aux règlements de compte, ils se déchirent pour le plus grand bonheur du spectateur.

Personne ne sera épargné dans cette folle soirée où vous rirez à en perdre haleine !

Peut-on tout dire à ses amis ?

Réunis chez Sarah et Bernard pour leur traditionnel “Noël des copains”, l’ouverture des paquets ne se passera pas comme prévu. Un cadeau surprise inattendu va inverser l’humeur de la soirée, jusqu’à la faire totalement déraper.

Ce “colis piégé” fera voler en éclats leur belle amitié de 30 ans. L’heure n’étant plus à la fête mais aux règlements de compte, ils se déchirent pour le plus grand bonheur du spectateur.

Personne ne sera épargné dans cette folle soirée où vous rirez à en perdre haleine !

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-21 par