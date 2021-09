Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Coline Rio Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Coline Rio est une jeune auteure compositrice originaire de Nantes. Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline possède son univers bien à elle. Elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses chansons. Ses influences viennent de Barbara, Higelin, Agnes Obel ou encore Patrick Watson. Accompagnée de son piano, d’une violoncelliste et d’une multi-instrumentiste, Coline Rio présentera son univers sensible et poétique. Coline Rio est accompagnée dans le cadre du programme 360 par Trempo, en partenariat avec la Bouche d’Air, Chant’appart et le Théâtre de Verre. 360 est un programme financé par la Région des Pays de la Loire. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com

