COLINE RIO + PI JA MA LES CUIZINES, 14 avril 2023, CHELLES.

COLINE RIO + PI JA MA LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:30 (2023-04-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & présentent ce concert : Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline Rio se dévoile dans un registre plus intime et poétique avec son projet solo. Se livrant avec sincérité et délicatesse, elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses textes en français. À travers son univers mélodique et cinématographique, on peut distinguer des influences venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson. Sorti en 2022, le premier EP de Coline Rio promet un voyage singulier au cœur de la chanson française et de la musique électro-acoustique. Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon dévoile son nouvel album Seule sous ma frange, épaulée par son fidèle producteur et co-compositeur Axel Concato. Imbibées de romantisme, les compositions de Pi Ja Ma offrent une modernité qui remet l’amour au goût du jour : l’incertitude des sentiments, les applications de rencontre et la joie du célibat sont magnifiées sur des mélodies rappelant le doo-wop des années 1950. Solitaire dans l’intimité de sa chambre ou indépendante dans l’immensité du monde, les images fusent et brossent un portrait développé et abouti de la musicienne. Misant sur deux tableaux, Pi Ja Ma écrit en français mais aussi en anglais, permettant une proximité supplémentaire dans les méandres des histoires qu’elle conte.

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

