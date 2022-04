Coline Rio Onyx, 12 mai 2022, Saint-Herblain.

2022-05-12 dans le club Onyx

Horaire : 20:30

Gratuit : non 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- Théâtre ONYX, 1 place Océane – Pôle Atlantis – Saint-Herblain – du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- 1 heure avant le début des représentations sur le lieu du spectacle- par téléphone au 02 28 25 25 00- billetterie.onyx@saint-herblain.fr dans le club Onyx

Concert. Coline Rio est une auteure compositrice originaire de Nantes. Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT où elle se montre tumultueuse et guerrière, Coline se dévoile dans un registre plus intime et poétique avec son projet solo. Se livrant à nous avec sincérité et délicatesse, elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, telle une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses textes en français. A travers son univers mélodique et cinématographique, on peut distinguer des influences venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson.

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme