Coline Rio (+1ère partie) Les trois baudets Paris

Paris

Le jeudi 30 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Tarif unique : 11€

Les Trois Baudets vous proposent de découvrir Coline Rio, lauréate du PRIX CÉCILE POLLET 2021, organisé avec le soutien de la Fondation Cécile Pollet, abritée par la Fondation de France, en collaboration avec Les Trois Baudets et FGO-Barbara. Coline Rio Coline Rio est une auteure-compositrice originaire de Nantes. Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline possède son univers bien à elle. Elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à travers sa musique et ses chansons. Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/coline-rio-2-prix-cecile-pollet

