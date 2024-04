Coline Quartet Hôtel C2 Marseille, mercredi 10 avril 2024.

Coline Quartet ♫JAZZ♫ Mercredi 10 avril, 20h00 Hôtel C2

Début : 2024-04-10T20:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Le Coline Quartet navigue entre la poésie onirique, rêves, contes et autres mondes fantasmés.

Ces musiciens ont décidé de s’accorder pour interpréter les compositions de Coline Fourment.

Le Coline Quartet présentera son EP “Crépuscule” mais également de nouvelles compositions ainsi que quelques reprises dans un répertoire essentiellement chanté en français.

Les artistes :

Coline FOURMENT – chant et composition

Quentin TILLIE – trompette et saxhorn

Maryline FERRERO – piano

France DUCLAIROIR – contrebasse

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 10 avril 2024 dès 20h00.

Réservation fortement conseillée.

Les places assises sont limitées, sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

