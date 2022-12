COLINE JOURDAN « SOULEVER LA POUSSIÈRE » Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

COLINE JOURDAN « SOULEVER LA POUSSIÈRE » Le Pouliguen, 15 décembre 2022, Le Pouliguen . COLINE JOURDAN « SOULEVER LA POUSSIÈRE » 21 Grande rue Galerie Hasy Le Pouliguen Loire-Atlantique Galerie Hasy 21 Grande rue

2022-12-15 – 2022-12-15

Galerie Hasy 21 Grande rue

Le Pouliguen

Loire-Atlantique Dans le cadre du programme Suite initié par le Centre national des arts plastiques en partenariat avec l’ADAGP, HASY accueille l’artiste Coline Jourdan en résidence de septembre à octobre 2022. En 2012, elle entre à l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Dijon où elle obtient en 2015, le diplôme National d’Arts Plastiques puis le diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en 2017.Ses projets photographiques engagent une réflexion sur la présence du toxique dans notre environnement quotidien et sur ses impacts souvent imperceptibles. Elle se livre ainsi à différentes manipulations chimiques qui troublent la surface de la photographie. Son travail a été présenté dans des expositions collectives et personnelles (Musée Nicéphore Niepce dans le cadre du Prix du tirage photographique Ateliers Vortex en 2019 ; Festival de La Gacilly, Baden, Autriche, 2021 ; Artefacts, (Résidence 1+2), Chapelle des Cordeliers, Toulouse, 2020 ; Les noirceurs du fleuve rouge, Galerie Full B1, Rouen, 2019). En 2021, elle reçoit le Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP, ainsi que l’aide individuelle à la création de la Région Normandie. La même année, elle est lauréate de la bourse d’artiste 50CC Air de Normandie. contact@hasy.fr http://www.hasy.fr/ Galerie Hasy 21 Grande rue Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Le Pouliguen Loire-Atlantique Galerie Hasy 21 Grande rue Ville Le Pouliguen lieuville Galerie Hasy 21 Grande rue Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

COLINE JOURDAN « SOULEVER LA POUSSIÈRE » Le Pouliguen 2022-12-15 was last modified: by COLINE JOURDAN « SOULEVER LA POUSSIÈRE » Le Pouliguen Le Pouliguen 15 décembre 2022 21 Grande rue Galerie Hasy Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique