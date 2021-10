Genève AMR / Sud des Alpes Genève COLIN VALLON TRIO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

COLIN VALLON TRIO AMR / Sud des Alpes, 9 octobre 2021, Genève. COLIN VALLON TRIO

AMR / Sud des Alpes, le samedi 9 octobre à 20:30

« Avec ce trio helvétique aux subtiles variations harmoniques et aux intonations slaves, l’Europe du jazz révèle une convaincante originalité. La plénitude du son en prime… » Michel Contat, Télérama Colin Vallon, piano Patrice Moret, contrebasse Julian Sartorius, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

