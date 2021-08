Saint-Leu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion La Réunion, Saint-Leu Colimaçons, fresque botanistorique : portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Leu

Colimaçons, fresque botanistorique : portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais Mascarin – Jardin botanique de La Réunion, 18 septembre 2021, Saint-Leu. Colimaçons, fresque botanistorique : portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais

Mascarin – Jardin botanique de La Réunion, le samedi 18 septembre à 16:00

Mascarin, jardin botanique, anciennement domaine agricole des Colimaçons : que s’est-il passé dans ce lieu de vie dont il ne reste aujourd’hui que des bâtiments et les traces de l’histoire botanique ? Partant de ce questionnement , les artistes ont souhaité dégager des problématiques intemporelles qui font écho à des questions d’actualité : la place de la femme, l’autonomie alimentaire et la vie quotidienne en communauté, le rapport à la nature. Aussi c’est un défilé de personnages de la famille De Chateauvieux ou de la cour du domaine qui font irruption pour un récit théâtralisé qui prend place à différents endroits du jardin. Et le spectateur va voyager du milieu du 19ème siècle jusqu’à nos jours. **L’équipe** : Nicolas Barniche : Direction du projet Edith Barniche : Écriture / Jeu / Graphisme Audrey Lévy : Écriture / Jeu / Mise en scène Daniel Hoarau : Traduction créole / Jeu Stéfan Grippon : Photographie Christophe Robert : Son-mixage Isabelle Gastellier : Costumes – Création réalisée dans le cadre d’une résidence Patrimoine et création du Département de La Réunion – Avec le soutien de la DAC de La Réunion

entrée libre (selon les conditions sanitaires en vigueur à cette date)

représentation théâtrale Mascarin – Jardin botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Saint-Leu La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Leu Autres Lieu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion Adresse 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Ville Saint-Leu lieuville Mascarin - Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu