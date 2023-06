Décrochage de l’expo « solidarité handicap » CoLi’Brie – Ô jardin suspendu Fontenailles, 24 juin 2023, Fontenailles.

Décrochage de l’expo « solidarité handicap » Samedi 24 juin, 17h00 CoLi’Brie – Ô jardin suspendu Entrée libre

Nous arrivons à l’issu de la tournée de l’exposition solidarité handicap créée par le Secours Populaire (SPF) de Nangis.

L’engagement du SPF avec son projet citoyen intergénérationnel de 2022 à visé entre autres à :

Développer un comportement citoyen chez les familles accueillies par le secours populaire en les engageant dans un projet solidaire sur le thème du Handicap

Sensibiliser le territoire au problème du handicap

Réfléchir et définir, entre partenaires, aidés, aidants, citoyens, à des actions à mener avec et en direction des personnes en situation de handicap

Le projet a été consacré à l’organisation d’ateliers dessins, créatifs autour du thème « accepter la différence » et « accepter sa différence ». Ces ateliers encadrés par des familles aidées du SPF ont été mis en place avec des habitants, des enfants, des familles, le public des structures dédiées à l’accueil de personnes handicapées, des enfants des accueils de loisirs de La Brie Nangissienne, des jeunes du SMJ du pôle jeunesse du centre social CoLi’Brie mais aussi des jeunes des établissements scolaires.

Bref un public large en situation ou non de handicap.

Le contenu des ateliers a permis la réalisation d’une exposition et la création de totems.

En complément, le centre social CoLi’Brie a fait une prise de sons lors des ateliers créatifs : enfants et adultes y témoignent et expliquent leur vision du handicap. Un recueil de paroles fort de sens !

Depuis 1 an, les œuvres réalisées par les 108 artistes en herbe ont été exposées dans des établissements scolaires, bibliothèques, accueil de loisirs, associations du territoire et mais aussi à l’occasion de manifestations communales, de forums ou salons sur les territoires voisins.

Il est temps de mettre fin à cette tournée et de vous convier au vernissage d’un album illustré de ses créations.

L’occasion autour d’un moment convivial d’offrir ce bel ouvrage à tous les artistes et aux structures qui ont accueilli cette exposition.

