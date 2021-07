Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura « Colette l’Impertinente » à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

« Colette l’Impertinente » à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Clairvaux-les-Lacs. « Colette l’Impertinente » à Clairvaux-les-Lacs 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 22:00:00

Clairvaux-les-Lacs Jura Le samedi 10 juillet 2021 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs: « Colette l’Impertinente » Chansons et musiques originales du spectacle « Claudine l’impertinente »

Lecture d’extraits des œuvres de l’écrivaine Colette. Entrée participative: 5 ou 10 euros au choix.

Réservation auprès de l’office de tourisme de Clairvaux-les-Lacs: 03.84.25.27.47

dernière mise à jour : 2021-07-01

Détails Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Clairvaux-les-Lacs Adresse Ville Clairvaux-les-Lacs