de 18h00 à 19h00

Public adultes. gratuit Auprès des bibliothécaires, par téléphone ou mail bibliothèque.charlotte-delbo@paris.fr Lecture d'extraits

de romans par Annick Jouanne compagnie Écho d'écrits Écrivaine à la plume vive et précise. elle se distinguera aussi comme journaliste, artiste de music-hall, scénariste, librettiste, esthéticienne… Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

Bibliothèque Charlotte Delbo
2 passage des Petits Pères
Paris

