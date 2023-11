Colette et le spectacle Musée Jean-Jacques Henner Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h00 à 19h15

.Public adolescents adultes. payant

Mime, danseuse, comédienne, conférencière, Colette a aimé se produire sur scène. Elle a même fini par tourner un film. Pour échapper à l’emprise d’un mari

infidèle qui exploite son talent d’écrivain et afin de conquérir son

indépendance financière, Gabrielle Gauthier-Villars dite Colette se lance dans

une carrière de mime puis de comédienne. Des journalistes admirent le courage

de cette femme qui concilie deux carrières, sur scène et devant sa table de travail.

Elle écrit même pour le théâtre, depuis les modestes comédies de ses débuts jusqu’au

livret de L’Enfant et les sortilèges sur

une musique de Maurice Ravel. La rude vie d’actrice dans les salles parisiennes

ou lors des tournées lui a donné la matière de plusieurs romans. Enceinte

de sa fille, elle met fin à sa carrière de mime sans tout à fait s’éloigner de la

scène puisqu’elle écrit des scénarios pour le cinéma et des pièces pour le

théâtre. Elle participe aux mises en scène et aborde avec le même succès la

critique dramatique. Elle retrouve les planches avec plaisir lorsqu’elle

interprète les adaptations théâtrales de ses romans ou pour prononcer des

conférences. La conférencière : Danièle Prévost, docteur en histoire, est présidente de la Société historique des 8e et 17e arrondissements. Musée Jean-Jacques Henner 43 Av. de Villiers, 75017 Paris Contact : http://sha8-17.e-monsite.com/ reservation@musee-henner.fr

La conférencière : Danièle Prévost, docteur en histoire, est présidente de la Société historique des 8e et 17e arrondissements. Musée Jean-Jacques Henner 43 Av. de Villiers, 75017 Paris

