Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Colette et Gabrielle Roy : la liberté en partage Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Colette et Gabrielle Roy : la liberté en partage Saint-Sauveur-en-Puisaye, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Colette et Gabrielle Roy : la liberté en partage 2021-06-21 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye EUR À l’occasion du jumelage de la maison de Colette et de la maison de Gabrielle Roy, le musée et la maison de Colette s’associent pour réaliser une exposition commune consacrée aux deux écrivaines qui incarnent, des deux côtés de l’Atlantique, le génie féminin.

Animées dès leur plus jeune âge par une même aspiration à la liberté, elles firent toutes deux l’expérience de la scène, du journalisme, de l’écriture de soi, avant d’être promues au rang de gloires nationales dans leur pays respectif. contact@musee-colette.com +33 3 86 45 61 95 À l’occasion du jumelage de la maison de Colette et de la maison de Gabrielle Roy, le musée et la maison de Colette s’associent pour réaliser une exposition commune consacrée aux deux écrivaines qui incarnent, des deux côtés de l’Atlantique, le génie féminin.

Animées dès leur plus jeune âge par une même aspiration à la liberté, elles firent toutes deux l’expérience de la scène, du journalisme, de l’écriture de soi, avant d’être promues au rang de gloires nationales dans leur pays respectif. Conseil Départemental de l’Yonne

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sauveur-en-Puisaye Adresse Place du Château Musée Colette Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye lieuville 47.61698#3.19901