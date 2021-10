Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris COLÈRE NOIRE Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

COLÈRE NOIRE Les Plateaux Sauvages, 29 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 novembre au 11 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 21h15

et samedi de 17h à 18h15

payant

▼ FOU FURIEUX ▼ Dans un monde incendié, un homme à la marge attend en silence que le temps passe, tandis que quelque chose gronde à l’intérieur de lui. Il prend la parole pour faire sortir sa colère. Tour à tour gourou illuminé, fou furieux et enfant vulnérable, il en vient à se rêver torche humaine, s’en prenant à toutes les oppressions et les aliénations, qu’elles soient sociales, politiques ou économiques. Il clame sa haine de l’humanité tout comme son besoin viscéral d’amour. Seul comme un chien, il aboie, éructe, ironise, désespère, fanfaronne, et toujours fait corps avec la révolte. D’après Colère noire, Rien et Antonio de Brigitte Fontaine Adaptation et mise en scène Gabriel Dufay Musique live et composition Duo Brady (Paul Colomb et Michèle Pierre) Regard chorégraphique Kaori Ito Dramaturgie Laure Hirsig Scénographie Margaux Nessi Costumes Aude Desigaux Vidéo Vladimir Vatsev Lumières Sébastien Lemarchand Régie son et vidéo Anaïs Georgel Collaboration artistique Yuriy Zavalnyouk Avec Gabriel Dufay Et au violoncelle Paul Colomb et Michèle Pierre Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières Paris 75020

