COLEMINE RECORDS PARTY KENDRA MORRIS&THE WINSTON BROTHERS LA MAROQUINERIE, 17 mars 2023, PARIS.

COLEMINE RECORDS PARTY KENDRA MORRIS&THE WINSTON BROTHERS LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

2 L-R- 20-012358 // 3 L-R-20-012 Base présente Colemine Records party : KENDRA MORRIS & THE WINSTON BROTHERS Après un très remarqué 1er album « Banshee » sorti en France chez Naïve (Wax Poetics aux US), la New Yorkaise KENDRA MORRIS revient avec une toute nouvelle inspiration, beaucoup plus soul et groove et un nouvel album accrocheur « Nine Lives » fraichement sorti sur LE label soul incontournable du moment, COLEMINE Records et en partie produit par Kelly Finnigan des Monophonics. Elle sera accompagnée pour l’occasion par THE WINSTON BROTHERS, la nouvelle pépite groove du label (qui n’est pas sans rappeler leurs confrères du Delvon Lamarr Trio…) dont le 1er album vient tout juste de sortir !

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

