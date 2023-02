COLDPLAYED LE CADRAN, 8 avril 2023, ENSUES LA REDONNE.

COLDPLAYED LE CADRAN. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ALG SPECTACLES (LR-2020-008358) PRESENTE CE SPECTACLE C’est avant tout un hommage au talent et au génie du groupe « Coldplay ». Avec un line-up de quatre musiciens, identique à l’original, ce tribute band recrée avec l’énergie l’ambiance des concerts d’un groupe déjà mythique. Avec son répertoire sélectionné sur l’ensemble des albums ( de parachutes sorti en 2000, à Ghost stories, dernier album en date), Coldplayed offre au public un spectacle à l’image de l’univers du groupe Anglais. Retrouvez les meilleurs titres, interprétés avec talent par Coldplayed : A sky full of stars, Viva la vida, Paradise, Magic, Yellow, In my place…Tarif enfant : moins de 12 ansPMR : 0442735770 COLDPLAYED

LE CADRAN ENSUES LA REDONNE Chemin du Stade Bouches-du-Rhone

Tarif enfant : moins de 12 ans

PMR : 0442735770

