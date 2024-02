Cold Cold Blood Les LimogEs Limoges, samedi 16 mars 2024.

Cold Cold Blood Les LimogEs Limoges Haute-Vienne

CCB est un groupe formé autour de Fabien Bréart et Alfred Dixon (the Lost Communists). Il s’inscrit dans la continuité de l’univers construit en solo par Fabien en tant qu’I Am a Band mais en creuse les ambiances à travers un rock sombre et électrique, toujours en tension. Accompagnés de Rémi Delmas à la guitare et Nicolas Carlier à la basse, ils explorent ensemble les contrées lointaines du swamp Rock, du rhythm ‘n Blues, du garage et de la country originelle. Leur nom est une évocation du roman de Truman Capote, De sang-froid et de la chanson de Hank Williams Cold Cold Heart .

L’œil vers l’Ouest donc, leur musique évoque tour à tour la solitude des grandes plaines du midwest, l’électricité noctambule des mégalopoles ou bien les méandres marécageux de la Louisiane. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

