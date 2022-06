Col’Attitude Wangenbourg-Engenthal, 31 juillet 2022, Wangenbourg-Engenthal. Col’Attitude Wangenbourg-Engenthal

2022-07-31 09:00:00 – 2022-07-31 17:00:00

Wangenbourg-Engenthal 67710 Wangenbourg-Engenthal Le temps d’une journée, la route menant au col du Valsberg sera exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée aux cyclistes qui souhaitent se challenger ! +33 3 88 87 33 50 Wangenbourg-Engenthal

