Col’Attitude le Col Amic Soultz-Haut-Rhin, dimanche 15 septembre 2024.

Durant une matinée, la montée du Col Amic depuis Soultz est fermée à la circulation automobile pour permettre aux cyclistes de profiter de cette belle ascension en toute sécurité.

Venez rouler à vélo en toute sécurité sur l’une des ascensions emblématiques de la région de Guebwiller.

9,4 km d'ascension pour environ 440 mètres de dénivelé positif cumulé.

9,4 km d’ascension pour environ 440 mètres de dénivelé positif cumulé.

Manifestation gratuite dans le cadre du programme Col’Attitude

A l’issue de l’ascension, possibilité de boire un verre, d’acheter des produits de la ferme et de se restaurer à la ferme-auberge du Kohlschlag.

Col Attitude, c’est 8 rendez-vous cet été programmés de juin à septembre sur un col vosgien différent à chaque fois. Vous pourrez tamponner votre « passeport » (crédenciale à récupérer au départ ou à l’arrivée) lorsque vous aurez grimper un col votre but ? collectionnez le plus de tampons, et gagnez des cadeaux à la fin de la saison ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 08:30:00

fin : 2024-09-15 12:30:00

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est info@tourisme-guebwiller.fr

