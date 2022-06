Col’Attitude : le Col Amic Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Venez rouler à vélo en toute sécurité sur l’une des ascensions emblématiques de la région de Guebwiller.

Durant une journée, la route du Col Amic entre le parcours de santé de Soultz (lieu-dit Gros Chêne) et la ferme-auberge du Kohlschalg sera fermée à la circulation automobile pour permettre aux cyclistes de profiter de l’ascension de ce beau col en toute sécurité ! 9,4 km d’ascension pour environ 440 mètres de dénivelé positif cumulé. Manifestation gratuite dans le cadre du programme Col’Attitude Col Attitude, c’est 7 rendez-vous cet été programmés tous les dimanches de juin à septembre sur un col vosgien différent à chaque fois. Vous pourrez tamponner votre « passeport » (crédencial à récupérer au départ ou à l’arrivée) lorsque vous aurez grimper un col : votre but ? collectionnez le plus de tampons ! Le Massif des Vosges en partenariat avec la Station du Lac Blanc vous proposent de découvrir le plaisir de l’ascension des cols vosgiens à vélo lors de l’évènement « Col Attitude » au Col du Calvaire. La route sera réservée uniquement aux vélos pour cette occasion ! Venez gravir le Col du Calvaire à vélo, gravel,VTT, VTTAE ou VAE depuis Orbey. Vous aussi, venez vous lancer ce défi, vous en profiterez pour admirer les superbes panoramas de nos montagnes. La route menant au col du Calvaire à partir du croisement route des basses huttes – route de Pairis sera fermée à la circulation toute la matinée. Le parcours est de 10km, avec 550m de dénivelé.

+33 3 89 76 10 63

