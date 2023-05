Nouvelles mobilités, innovations et enjeux du parking dans les smart city COLAS, 8 juin 2023, Paris.

La mobilité urbaine est en constante évolution et de

nouvelles solutions voient le jour pour améliorer la qualité

de vie en ville. Rejoignez-nous lors d’une conférence pour

discuter des dernières innovations en matière de mobilité

avec Bertrand Petit, Président de l’institut Innocherche, qui

présentera son livre blanc sur la mobilité. Nous aborderons

des sujets tels que l’expérimentation de smart parking

menée par Indigo et Grand Paris Seine Ouest sur Issy-les Moulineaux et Sèvres, le projet européen Elaborator pour

des solutions de mobilité durables et sûres, ainsi que les

derniers développements des partenaires Colas, Parkki et

Aximum. Venez échanger avec des experts et acteurs du

secteur pour construire ensemble la ville de demain.

COLAS 1 rue du Colonel Pierre Avia 92130 Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/Mobilitebycolas »}]

2023-06-08T18:00:00+02:00 – 2023-06-08T19:30:00+02:00

