Sospel Visite guidée du Fort SUCHET du BARBONNET Col St Jean de Sospel Sospel, 16 septembre 2023, Sospel. Visite guidée du Fort SUCHET du BARBONNET 16 et 17 septembre Col St Jean de Sospel Pour la 40ème édition des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2023, l’association EDELWEISS-ARMEE DES ALPES ouvrira les portes du Fort SUCHET du BARBONNET (accès par le col St Jean de Sospel)

Les Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre.

→ 1 seule visite guidée par jour à 14h

→ pas de réservation

Les thèmes traités ; historique du fort- panorama des environs- visite du casernement-visites des salles-musées montrant l’évolution de la fortification alpine,la bataille des Alpes de Juin 1940, l’évolution de l’artillerie, le retour à la paix ( les épaves de guerre et les opérations de déminage.). Col St Jean de Sospel col St Jean de Sospel) Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.83.93.95.70 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/offres/fort-du-barbonnet-sospel-fr-3052059/ Les thèmes traités ; historique du fort- panorama des environs- visite du casernement-visites des salles-musées montrant l’évolution de la fortification alpine,la bataille des alpes de Juin 1940,l’évolution de l’artillerie, le retour à la paix ( les épaves de guerre et les opérations de déminage.). Accés la RD 2204 , le col St Jean de Sospel ,parking sur place ,visite guidée uniquement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

