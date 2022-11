Col roulé – Eva Taulois Caen, 5 décembre 2022, Caen.

Col roulé – Eva Taulois

2022-12-05 – 2023-02-04

Eva Taulois a grandi au bord de la mer. Après plusieurs années passées à Paris, elle vit désormais entre Le Finistère et Nantes où elle a installé son atelier dans une ancienne piscine.

Elle aime s’assoir dans des expositions comme on le ferait devant un paysage. Ses oeuvres, à la fois peintures, sculptures, architectures, mobiliers, vêtements, costumes, accessoires rejouent sans cesse de nouveaux scenarii d’expositions. Elle dessine, taille, recouvre, modèle, peint ; les couleurs occupent une place importante : flamboyantes, elles créent une rythmique et une atmosphère accueillante. Les oeuvres qu’elle produit sont le plus souvent issues d’une réflexion sur la surface et le recouvrement. Elle s’intéresse à la souplesse des matériaux, à leur capacité à s’adapter, à être une chose et une autre. Son travail se place au seuil de différents registres et vocabulaires, et propose une fusion de l’art et de la vie.

Pour L’Artothèque de Caen, Eva Taulois a produit un ensemble de nouvelles peintures et a conçu un dispositif pensé en adéquation avec l’architecture et la fonction du lieu. Intitulée Col roulé, l’exposition met en scène un certain nombre d’antagonismes que l’on retrouve symboliquement dans l’usage et la forme de cet élément vestimentaire. Recouvrant le cou, le col roulé peut tour à tour être un élément rassurant ou oppressant, doux ou irritant, utile ou accessoire. Sa forme est toujours dépendante de la personne qui le porte. De même, l’installation d’Eva Taulois joue le recto et le verso, le caché et le montré, le fonctionnel et le décoratif.

Crédits : Eva Taulois, Col roulé, 2022

