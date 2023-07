Fête des Bergers Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 23 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Mini transhumance avec les bergers jusqu’au Tourmalet. RDV devant le Montana à 10h.

Animations gratuites, concert, démonstrations avec chien de berger, tonte de brebis. A partir de 12h.

Menu spécial – Buffet à volonté..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Col du Tourmalet LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mini transhumance with shepherds to Tourmalet. RDV in front of Montana at 10am.

Free entertainment, concert, shepherd dog demonstrations, sheep shearing. From 12 noon.

Special menu – all-you-can-eat buffet.

Mini trashumancia con los pastores al Tourmalet. Punto de encuentro frente a Montana a las 10h.

Animación gratuita, concierto, demostraciones de perros pastores, esquila de ovejas. A partir de las 12h.

Menú especial – buffet libre.

Mini-Transhumanz mit den Schäfern bis zum Tourmalet. RDV vor dem Montana um 10 Uhr.

Kostenlose Animationen, Konzert, Vorführungen mit Schäferhund, Schafschur. Ab 12 Uhr mittags.

Spezialmenü – Buffet nach Belieben.

