Chants polyphoniques corses Col du Silberloch Wattwiller, 27 octobre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Les membres du groupe corse ARAPA désirent amener la jeune génération à s’interroger, à travers l’exemple de la Grande Guerre, sur la question de la violence et du rapport à l’autre et rendent hommage à toutes les victimes du conflit..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Col du Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Using the Great War as an example, the members of the Corsican group ARAPA want to encourage the younger generation to think about violence and relationships with others, and pay tribute to all the victims of the conflict.

Los miembros del grupo corso ARAPA quieren utilizar el ejemplo de la Gran Guerra para animar a las jóvenes generaciones a reflexionar sobre la violencia y las relaciones con los demás, y rendir homenaje a todas las víctimas del conflicto.

Die Mitglieder der korsischen Gruppe ARAPA möchten die junge Generation dazu bringen, sich am Beispiel des Ersten Weltkriegs mit der Frage der Gewalt und der Beziehung zu anderen auseinanderzusetzen, und gedenken aller Opfer des Konflikts.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay