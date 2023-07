Jeu de piste familial Col du Silberloch Wattwiller, 14 juillet 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la flore qu’il abrite aujourd’hui..

2023-07-14 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Col du Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Along the way, follow a circuit combining remarkable trees and historical vestiges, while discovering the fauna and flora of this Great War site in a playful way.

A su paso, siga un circuito que combina árboles notables y reliquias históricas, haciendo un recorrido lúdico por este importante lugar de la Gran Guerra mientras descubre la fauna y la flora que alberga en la actualidad.

Folgen Sie in den einzelnen Etappen einem Rundgang, der bemerkenswerte Bäume und historische Überreste miteinander verbindet. Auf spielerische Weise können Sie diese Hochburg des Ersten Weltkriegs durchwandern und gleichzeitig die Fauna und Flora entdecken, die sie heute beherbergt.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay