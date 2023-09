Ateliers jeune public autour de l’archéologie de la Grande Guerre Col du Silberloch – D431 Wattwiller, 16 septembre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Le temps d’un atelier, les enfants s’improvisent archéologues au cœur de deux évocations de tranchées..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Col du Silberloch – D431

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



During a workshop, the children improvise themselves as archaeologists in the heart of two trench evocations.

Durante un taller, los niños se convierten en arqueólogos en el corazón de dos evocaciones de trincheras.

Während eines Workshops werden die Kinder zu Archäologen in zwei Schützengräben.

